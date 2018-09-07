7 kişinin ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

2 Eylül’de Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde duble yolda hafif ticari aracın takla atarak karşı şeride geçip 2 ayrı motosikleti biçmesi sonucu 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ticari aracın sürücüsü M.K. tedavisinin tamamlanmasının ardından, Kocaali Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince Kocaali İlçe Emniyeti’ne götürülen M.K., buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.