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07 Eylül 2018 00:49

7 kişinin ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 kişinin ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

07 Eylül 2018 00:49


2 Eylül’de Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde duble yolda hafif ticari aracın takla atarak karşı şeride geçip 2 ayrı motosikleti biçmesi sonucu 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ticari aracın sürücüsü M.K. tedavisinin tamamlanmasının ardından, Kocaali Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince Kocaali İlçe Emniyeti’ne götürülen M.K., buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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