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03 Aralık 2017 10:31

79 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 79 yaşındaki adam girdiği banyoda yakınları tarafından ölü bulundu.

79 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu

03 Aralık 2017 10:31


Olay dün gece saatlerinde Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çubuklu Mahallesinde ikamet eden 79 yaşındaki M.G., banyoya girdi. 79 yaşındaki M.G. girdiği banyodan bir süre çıkmayınca yakınları durumdan şüphelenerek banyoya girdi. Yakınları banyoda M.G.’yi yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine konu jandarmaya bildirildi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerinin ardından 79 yaşındaki yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderildi.


Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.




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