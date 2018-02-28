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28 Şubat 2018 15:56

8 kilometrelik yağmursuyu hattı için ihale tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin muhtelif sokaklarında inşa edilecek yağmursuyu altyapısına ilişkin ihale tamamlandı.

8 kilometrelik yağmursuyu hattı için ihale tamamlandı

28 Şubat 2018 15:56


SASKİ tarafından Adapazarı ve Serdivan’ın 6 mahallesinde inşa edilecek 8 kilometrelik yağmursuyu hattı için gerçekleştirilen ihale tamamlandı. İhaleye 6 istekli teklif sundu. SASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ihalenin komisyon başkanlığını Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız yaptı.


İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, “Adapazarı ve Serdivan’ın 6 mahallesinde inşa edeceğimiz 8 kilometrelik yağmursuyu hattı için ihalemizi tamamladık. Bu projemiz kapsamında Adapazarı’nın Tepekum, Kurtuluş, Semerciler ve Şeker Mahalleleri ile Serdivan’ın Arabacıalanı ve İstiklâl Mahallelerinde yağmursuyu hatları inşa edeceğiz. Komisyonumuz istekliler tarafından sunulan tekliflerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak sonuçları kamuoyuna duyuracak. Hayırlı olsun” dedi.




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