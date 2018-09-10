8 yaşındaki Alp tarihe geçti

Kartingde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren 8 yaşındaki Alp Hasan Aksoy, Orta ve Doğu Avrupa Rotax Max Challenge (CEE) Şampiyonası'nın Avusturya ayağında birinci oldu.

İzzet Tuğban ve Ayşegül Aksoy çiftinin çocukları Alp Aksoy, 6-9 Eylül tarihlerinde Avrupa'nın en iyi pistlerinden biri olan Avusturya Speedworld Pisti'nde gerçekleşen CEE Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 8 yaşındaki Aksoy; 7-11 yaş aralığındaki pilotların bulunduğu, yaklaşık 10 ayrı ülkeden 30‘u aşkın pilotun yarıştığı Micromax kategorisinde sıralama turlarında 5. oldu.

İlk yarışta harika bir start ile başlayan Aksoy, üçüncü turda start düzlüğünün sonunda yaptığı atak ile birinciliği ele geçirdi ve damalı bayrağın altından geçerek ilk yarışı kazandı.

İkinci yarışa birinci sıradan başlayan Aksoy, rakiplerin tüm ataklarına rağmen pozisyon kaybetmeden rahat bir şekilde birinciliği aldı.

Şampiyonanın üçüncü ayağı olan süper finaline 1. sıradan başlayan Aksoy, en yakın rakibinin 4.196 sn önünde, bir düzlük farkla, damalı bayrağın altından geçen ilk isim olarak şampiyonanın birincisi oldu.

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