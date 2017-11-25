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25 Kasım 2017 17:03

85 yaşındaki kadının evine hafriyat kamyonu devrildi

Sakarya’da 85 yaşında kadının evine hafriyat kamyonu devrildi.

85 yaşındaki kadının evine hafriyat kamyonu devrildi

25 Kasım 2017 17:03


Kaza, Sakarya Doğançay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı tren yolu için yapılan 85 yaşındaki Meryem Fet isimli kadının evinin yanında bulunan 11 metre yüksekliğindeki tünelde göçük meydana geldi. Göçük esnasında tren yolunun kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonu ise yaşlı kadının evinin üstüne düştü. Göçüğün meydana geldiği esnada ise Meryem Fet isimli yaşlı kadının evin muftağında akrabaları ile oturduğu öğrenildi. Evin üzerine devrilen hafriyat kamyonu yüzünden evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yaşlı kadının torunu Yakup Kul ise yaptığı açıklamada, “Evin önündeki merdiven olmasaydı anneannem ve akrabalarımız belki hayatta olmayabilirdi. Kamyon merdivene çarparak durabilmiş. Şuan hiçbir yetkili yok. Can ve mal güvenliğimiz tehdit altında" dedi.




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