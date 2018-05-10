9. Trap Yarışması Arifiye İl Ormanı’nda

Trap yarışması 13 Mayıs Pazar günü Arifiye İl Ormanı Atış Poligonu’nda yapılacak.

Adapazarı Belediyesi’nin Atıcılık Sporu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği Trap Yarışması’nın bu yıl dokuzuncusu yapılacak. İl Ormanı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atış poligonunda düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenler 13 Mayıs Pazar günü sabahı saat 08.00 ile 10.00 arasında isimlerini yazdırarak yarışmaya katılacak. Yarışma, 65 yaş üstü Veteranlar, Avcı Grubu, Atıcı Grubu, genç erkekler ve bayanlar olmak üzere beş kategoride yapılacak. Yarışma akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Her kategoride dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.