Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 12:45

9. Trap Yarışması Arifiye İl Ormanı’nda

Adapazarı Belediyesi 9.

9. Trap Yarışması Arifiye İl Ormanı’nda

10 Mayıs 2018 12:45

Trap yarışması 13 Mayıs Pazar günü Arifiye İl Ormanı Atış Poligonu’nda yapılacak.


Adapazarı Belediyesi’nin Atıcılık Sporu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı ile her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği Trap Yarışması’nın bu yıl dokuzuncusu yapılacak. İl Ormanı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atış poligonunda düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenler 13 Mayıs Pazar günü sabahı saat 08.00 ile 10.00 arasında isimlerini yazdırarak yarışmaya katılacak. Yarışma, 65 yaş üstü Veteranlar, Avcı Grubu, Atıcı Grubu, genç erkekler ve bayanlar olmak üzere beş kategoride yapılacak. Yarışma akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Her kategoride dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç