90 bin ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar Sakarya’nın önünü açacak

Tarım Hayvancılık Teknolojileri ve Yem Fuarı’nın tanıtım toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

25-28 Ekim tarihleri arasında 14 bin metrekarelik Hendek Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı düzenlenecek. Türkiye’nin üç lokomotifi tarım, hayvancılık ve yem sektörünün sergileneceği fuarın 90 bin ziyaretçi ile 5 binin üzerinde alıcıyı ağırlaması bekleniyor. Fuarla ilgili düzenlenen basın toplantısına; Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Sakarya Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Erdemir, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cem Gün, Ziraat Odaları İl Kordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ile çok sayıda sivil toplum kurulu temsilcisi ve firma yöneticileri katıldı.

Fuara 200 kilometre çapındaki her yerden ulaşım GL Platform tarafından sağlanacak. Tarım ve hayvancılık teknolojilerinde sektörün en iyi firmalarının yer aldığı Sakarya’da üreticiler yeni iş birlikler için fırsat yakalayacak. Fuarda büyükbaş sığır ırkları, küçükbaş koyun keçi ırklarının yanı sıra çiftlik ekipmanları ve teknolojilerinde son yenilikler görücüye çıkacak. En Verimli Besi Sığırı, Damızlık İnek ve Damızlık Koç Teke Yarışması ise fuara renk verecek. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası, et ve süt birlikleri, ziraat odaları ile Sakarya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek fuar, bölgenin tarımsal faaliyetlerinin tüm Türkiye’ye tanıtılmasına ve sektör lideri Sakarya’nın ürünlerinin markalaşma yönünde adımlarının atılmasına da önayak olacak.

"Hantal olmayan bir sistem kurmak zorundayız"

Toplantıda fuarın Sakarya’nın tanıtımına yapacağı katkıları tartışan katılımcılar, el birliği ile fuarın gerçekleşmesi ve sonrasında yeni bir fuar alanı inşasının önemine dikkat çekti. Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Sakarya’nın tarım toprakları ve sanayi bakımından hayranlık uyandıracak seviyede geliştiğini vurgulayarak, "Sakarya’ya geldiğimde hayran kaldım. Allah buraya yağdırmış tarım hayvancılığı ticareti sanayisi var. Senkronize çalışıp hayvancılığı sürdürülebilir kılmak önemli. Tarımda bir takım ürünlerde son derece iddialıyız. Bu süreçtir eksiğimiz olabilir.Tüm paydaşlar olarak birimizin eksiğimizi tamamlarsak ben Sakarya geleceğinde tarım ve hayvancılıkta ihracat odakları çıkaracağımıza inanıyorum. Süs bitkilerinin durumunu görüyorsunuz. Çok ileriyiz. Yapmamız gereken şu ister şirketleşelim, ister kooperatif olalım her halükarda hantal olmayan bir sistem kurmak zorundayız" dedi.

"Bu fuar bir fırsat"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, fuarın bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Bu fuarı, tarım ve hayvancılık sektörümüzün tanıtımı ile bölgemizdeki sektör temsilcilerinin ayağına gelen bir fırsat olarak değerlendiriyorum. İnanıyorum ki bu fuar sektör temsilcileri tarafından çok beğenilecek. Biz Sakarya Ticaret Borsası olarak bölgemizde fuar alanının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yapılacak fuar merkezi ile bölgemize deniz, hava, kara ve demir yolu ile ulaşımın sağlandığı stratejik konuma sahip ilimizin marka değerini daha da arttıracaktır" diye konuştu.

"Bu bir başlangıçtır, geleneksel hale gelecektir"

Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanı Ali Şener Bayraktar ise sektörün sorunlarını il yöneticilerinin çözeceğini belirterek, "Sakarya’da böyle bir fuarın düzenlenmiş olması tarım ve hayvancılığın Sakarya’yı yönetenler tarafından öneminin idrak edilmesinin sonucudur. Bu bir başlangıçtır, geleneksel hale gelecektir. Ben Sakarya’da doğdum, geçmişimi burada defnettim, neslimle de burada yaşamayı düşünüyorum. Bu ilin tanıtılması, marka olmasını bir Sakaryalı olarak istiyor ve talep ediyorum. Böyle bir fuarın buna katkı sağlayacağını da düşünüyorum” şeklinde konuştu.