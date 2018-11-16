Aç kalan köpekler kafeteryanın sandalyelerini parçaladılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir kafeteryanın bahçesine giren köpekler, bahçede bulunan sandalyeleri parçaladılar.

Kaynarca Merkez Mahallesi'nde bulunan kafeteryasına gelen işletmeci Murat Hazer, iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Kafeteryanın bahçesinde bulunan sandalyelerin köpekler tarafından parçalandığını gören Hazer, sokak köpeklerinin toplatılması için yetkililerden yardım istedi.