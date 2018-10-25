Aç kalan köpekler koyunlara saldırdı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaşın koyun ağılına gündüz saatlerinde köpekler saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde Nurettin Köseoğlu isimli vatandaşın koyun ağılına saldıran köpekler 1 koyunu telef ederken, 1 koyunu ise yaraladılar.

Maddi zarara uğrayan ağılın sahibi Nurettin Köseoğlu köpeklerin barınaklardan getirilip mahallelerine bırakıldığını iddia ederek, “Barınağı aradım gelin köpekleri toplayın diye onlarda siz toplayın bize getirin dediler. Hayvanlar aç kaldığı için koyunlarıma saldırdılar, yetkililer duruma müdahale etsin, sahipsiz köpekler toplatılsın” dedi.