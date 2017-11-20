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20 Kasım 2017 16:36

Acelle Sultanpınar’a doğa yürüyüşü yapıldı

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından sağlıklı olmak için organize edilen Acelle Yaylasından Sultanpınar Yaylasına doğa yürüyüşü, hafta sonu halkın ve öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Acelle Sultanpınar’a doğa yürüyüşü yapıldı

20 Kasım 2017 16:36


Gerçekleşen yürüyüşe Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Kemal Aksakal, İlçe Gençlik ve spor Müdürü Adem Altun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, Akyazı Müftüsü İzzet Şener, Zabıta Personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca olası her türlü rahatsızlanmalara karşı tedbiren ambulans ve ilçe toplum sağlığı ekipleri yürüyüş yapanları araçlarla takip ettiler. Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan tarafından başlatılan yürüyüş Sultanpınar Yaylasına kadar devam etti.


Yaklaşık 6 kilometre yürüyen katılımcıların Sultanpınar yaylasına varmalarının ardından tertemiz doğa eşliğinde yapılacak spora geçildi. Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sultanpınar Yaylasının tertemiz doğasında ve yemyeşil ormanları arasında yürüyüşe katılan tüm katılımcılara topluca çeşitli temel fizik kondisyon ısınma hareketleri ile spor yaptırıldı. Sporun ardından Belediyenin kahvaltı ikramına geçildi.




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