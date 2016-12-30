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30 Aralık 2016 14:58

Açılışa hazırlanan hastanenin dış cephesi döküldü

Açılışa hazırlanan hastanenin dış cephesi döküldü

30 Aralık 2016 14:58

Yenileme ve onarım çalışmalarının devam ettiği ve açılışa hazırlanan Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi’nin dış cephe kaplamaları, sağanak yağış ve şiddetli rüzgarda döküldü.
Kaynarca ilçesinde aşırı rüzgar ve yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yapımı tamamlanmak üzere olan Kaynarca Devlet Hastanesi’nin dış cephe kaplamalarının bir kısmı rüzgardan dolayı döküldü. Durumu tepki gösteren vatandaşlar, “Hastanemiz sözde Ekim ayında açılacaktı? Kaynarca’da yüzlerce dış cephesi yapılmış bina var, niye o kadar binanın dış cephesi yıkılmıyorda, hastahanenin yıkılıyor? Düşünmek lazım’’ dediler.



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