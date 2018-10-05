Ada caddesinde teknik çalışmalar devam ediyor

Kaldırım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mevsimsel yoğun yağışlar sebebiyle zaman zaman taşkınlara sebep olan yağmur suyu hattının 250'lik 12 metre ve 200'lük 75 metre betonarme büz ile altyapı güçlendirilmesi Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alt yapı güçlendirme çalışmalarının devam edecek” denildi.