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22 Haziran 2018 16:42

‘Ada Pazar 2018’ yılsonu karma sergisine büyük ilgi

Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Ada Pazar 2018” yılsonu karma sanat sergisi, büyük beğeni topladı.

‘Ada Pazar 2018’ yılsonu karma sergisine büyük ilgi

22 Haziran 2018 16:42


Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Ada Pazar 2018” yılsonu karma sanat sergisi, Halk Eğitim Merkezi hizmet binasında gerçekleşen açılışla sergilendi.


Birbirinden özel eserlerin sergilendiği açılışa, Sakarya AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli, Şube Müdürleri, Eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta konuşan Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Vedat Tetik, “Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde bizlere önemli katkılar sağlayan Adapazarı Belediyesi’ne çok teşekkür ediyor ve bizlere böylesine özel bir gün yaşatan tüm emektar eğitmen ve kursiyerlerimize başarılarının devamını diliyorum” dedi. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli ise, yapılan çalışmaların sabrın ve özverinin en güzel yansıması olduğunu ifade ederek “Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Sergide konuşan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, yapılan projelerin şehre önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “Adapazarı Belediyesi olarak görevde olduğumuz süre boyunca Sakarya’da yaşayan her kesime hitap eden projelere imza attık. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin halkımızın teveccühünü kazanmış olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Gerek kişisel gelişim noktasında gerekse şehrimizin sanatsal yönüne önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projeleri, gelecekte de sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Süleyman Dişli’ye teşekkür ediyor ve sergide emeği geçen tüm kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.




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