Adalet Bakanı Gül, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Ziyarette Vali İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar yer aldı. Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Bakan Gül şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, bereketli kazançlar diledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Uzun süredir şehrimizde inşa edilen Bölge Adliye Mahkemesinin açılışı için beklenti içerisindeydik. Vatandaşlarımızın da bu konuda talepleri oluyordu. Bugün açılışını gerçekleştirmiş olduk. Hem milletimize hem adalet camiasına hem de şehrimize hayırlı olsun. Bu özel günde şehrimize gelen Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sakarya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Gül, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum. Sakarya’ya hizmet aşkı ile dolu olan Başkanımız ile daha önce de çalışmıştık. Bugün de Bölge Adliye Mahkemesinin açılışı vesilesiyle Sakarya’dayız. Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret ederek Başkanımız Zeki Toçoğlu’na başarı dileklerimizi ilettik. Sakarya her geçen gün daha fazla gelişiyor, büyüyor. Hem hükümetimizin hem de yerel yönetimlerimizin yatırımları Sakarya’ya değer katıyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bölge Adliye Mahkemesi de Sakarya’ya hayırlı olsun" dedi.