Adalet Bakanı Gül’den Valiliğe ziyaret

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi açılışı ve bir dizi ziyaretler için Sakarya’ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Protokol tarafından kapıda karşınan Gül, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ziyarette yaptığı açıklamada, "Sakaryalı hemşehrilerimize buradan selamlarımı sunuyorum. Bugün yüz günlük eylem planımızda da bulunan ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eylem planı olarak da belirlemiş olduğu Sakarya İstinat’ı açacağız. Böylece Sakaryalı hemşerilerimiz, vatandaşlarımız adeta bir yüksek mahkeme, yargıtay adeta Sakarya’ya gelmiş olacak. Fiziki imkanıyla hazırdı aslında ama istinaf mahkemeleri biliyorsunuz birinci sınıf hakimlerden oluşuyor. HSYK tarafından atamalarımız yapıldı. Yeni adli yılda hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacağız. Ben bu hizmetin Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.