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01 Temmuz 2017 12:38

Adalet yürüyüşüne sıcaklık engeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önderliğinde başlayan adalet yürüyüşüne katılanlar aşırı sıcak nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Adalet yürüyüşüne sıcaklık engeli

01 Temmuz 2017 12:38


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan başlayarak İstanbul’da son bulacak ‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gününde yürümeye devam ediliyor. Sabah saatlerinde başlayarak yaklaşık on kilometre yürüyen grup, Pekşenler - Bekirpaşa arasında kurulan alanda ikinci molasını verdi. Yürüyüşe katılan ve aşırı sıcak nedeniyle zor anlar yaşayanlar, mola yerinde kendilerini bulabildikleri gölgelik alanlara attılar. Aşırı sıcak nedeniyle terleyen CHP’liler ağaç üzerine giysilerini sererek kurutmaya çalıştılar. İkinci mola sonrasında aşırı sıcaklar nedeniyle yürüyüşe 4 saat ara verildi. Yürüyüşe katılan bazı gruplar otobüsler ile bir sonraki mola yerine götürüldü.


Öte yandan, yürüyen gruba Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftar grupları da eşlik etti.




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