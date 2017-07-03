Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 09:23

Adalet yürüyüşünün 19. günü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünün 19.

Adalet yürüyüşünün 19. günü başladı

03 Temmuz 2017 09:23

günü Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasıyla başladı.


Adalet yürüyüşünün 19. günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasıyla başladı. Saat 08.00’da basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, “Bugün adalet yürüyüşünün 19. günü hepimize hayırlı olsun diyorum. Bir ideal için yürüyoruz. Türkiye’de herkezin huzur içinde yaşamasın için yürüyoruz. Teröre karşı yürüyoruz. Terörü lanetlemek için yürüyoruz. Terörden mağdur olan aileleri için yürüyoruz. 15 Temmuz Şehitlerimiz ve gazilerimiz için yürüyoruz. Bütün şehit yakınları için yürüyoruz. Dün ifade etmiştim bugün yine ifade edeyim. Van’da ve Diyarbakır’da Ak Parti’nin iki yöneticisi terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İki yöneticinin ailelerine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.


Kılıçdaroğlu açıklamalarında zulmün karşısında olduklarını belirterek, “Biz zulmün karşısındayız. Zulüm ile abat olunmaz. Zulmün yanında değil mazlumun yanında olmak bizim temel felsefemiz, temel görüşümüz. Mazlumun yanında olmak haksıza karşı durmak, haklıyı savunmak bizim temel görevimizdir. Bu yürüyüşü yapmamızın temel nedeni de haksızlıkların artık çuvala sığmıyacak boyutlara ulaşmasıdır. Adalet yürüyüşümüz süresince özellikle İstanbul’a yaklaşırken provakasyonlardan dolayı bazı duyumlar geliyor. Bütün katılan arkadaşlarıma özellikle istihram ediyorum. Zaten söylüyoruz otobüslerle de duyuruyoruz. Hangi görüşten olursa olsun hangi yaştan olursa olsun bir provakasyon olayıyla karşılaşıldığında lütfen sadece alkışlayınız. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bir ideal için yürüyoruz, bir dava için yürüyoruz, bir huzur için yürüyoruz, biz adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taşta atılsa onu gül kabul edin, bize küfür de edilse onu iyi bir söz olarak kabul edin, ne söylenirse söylensin biz Türkiye için idealimiz için çocuklarımız için herşeyden önce adalet için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!