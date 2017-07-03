Adalet yürüyüşünün 19. günü başladı

günü Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasıyla başladı.

Adalet yürüyüşünün 19. günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasıyla başladı. Saat 08.00’da basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, “Bugün adalet yürüyüşünün 19. günü hepimize hayırlı olsun diyorum. Bir ideal için yürüyoruz. Türkiye’de herkezin huzur içinde yaşamasın için yürüyoruz. Teröre karşı yürüyoruz. Terörü lanetlemek için yürüyoruz. Terörden mağdur olan aileleri için yürüyoruz. 15 Temmuz Şehitlerimiz ve gazilerimiz için yürüyoruz. Bütün şehit yakınları için yürüyoruz. Dün ifade etmiştim bugün yine ifade edeyim. Van’da ve Diyarbakır’da Ak Parti’nin iki yöneticisi terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İki yöneticinin ailelerine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarında zulmün karşısında olduklarını belirterek, “Biz zulmün karşısındayız. Zulüm ile abat olunmaz. Zulmün yanında değil mazlumun yanında olmak bizim temel felsefemiz, temel görüşümüz. Mazlumun yanında olmak haksıza karşı durmak, haklıyı savunmak bizim temel görevimizdir. Bu yürüyüşü yapmamızın temel nedeni de haksızlıkların artık çuvala sığmıyacak boyutlara ulaşmasıdır. Adalet yürüyüşümüz süresince özellikle İstanbul’a yaklaşırken provakasyonlardan dolayı bazı duyumlar geliyor. Bütün katılan arkadaşlarıma özellikle istihram ediyorum. Zaten söylüyoruz otobüslerle de duyuruyoruz. Hangi görüşten olursa olsun hangi yaştan olursa olsun bir provakasyon olayıyla karşılaşıldığında lütfen sadece alkışlayınız. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bir ideal için yürüyoruz, bir dava için yürüyoruz, bir huzur için yürüyoruz, biz adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taşta atılsa onu gül kabul edin, bize küfür de edilse onu iyi bir söz olarak kabul edin, ne söylenirse söylensin biz Türkiye için idealimiz için çocuklarımız için herşeyden önce adalet için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.