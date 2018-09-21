Adapazarı Belediyesi 10 bin kişilik aşure dağıttı

Cuma namazı sonrası Adapazarı Belediyesi önünde gerçekleşen etkinliğe, Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, Başkan Yardımcıları Rıdvan Sezer ve Aydın Tercan, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Vekili Aydın, “Gerek ülke olarak gerekse İslam dünyası olarak zor ve meşakkatli bir süreçten geçiyoruz. Ben böyle süreçleri, bizleri biz yapacak, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirecek eşsiz fırsatlar olarak görüyorum. İnşallah aşure kültürünü yaşatmak için burada bir araya gelen bizler, bir anlamda geleceğimizi ve kardeşliğimizi de teminat altına almış oluyoruz. Bu vesile ile Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğe, dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum” dedi.