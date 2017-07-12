Adapazarı Belediyesi 15 Temmuz sergisi açtı

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘15 Temmuz Sergisi’ açılışına; Vali İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışının ardından, pilav, ayran ve tatlı ikramının yapıldığı sergide, şehitler ruhuna mevlüt okunarak dualar yapıldı. Gazilerin de katıldığı sergide Vali Balkanlıoğlu ve Başkanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi büyük küçük her kesim tarafından büyük ilgi gördü.

Davete katılanlara teşekkür eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Sizin varlığınız, devletimize, bize ve milli birliğimize güç katıyor. Hain girişimin ilk dakikalarından itibaren dik bir duruş sergileyerek vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıktınız. Demokrasi destanı yazdınız. Türk milleti olarak birliğimizi çok iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu görevi siz zaten 15 Temmuz’da yerine getirerek vatanınıza olan sevginizi fazlasıyla gösterdiniz” dedi.