Adapazarı Belediyesi Ekim ayı meclisi toplandı

Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakaryalı Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Suriye'de şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek şehit yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Başkan Dişli, hafta sonu Kaynarca'da yaşanan sel felaketinden dolayı tüm Kaynarcalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Kaynarca'da yakını bulunan herkesin ilçeye destek vermesini istedi.

13 gündem maddesinin görüşüldüğü Adapazarı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında geçen ay görevi başında vefat eden Osmanbey İlköğretim Okulu Müdürü Murat Yazıcı'nın, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan 228 No'lu caddeye isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis gündeminde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Mercan Çocuk Parkı'nın çevre halkına daha kapsamlı hizmet verebilmesi ve parkın korunması amacıyla parkta büfe yapılarak 10 yıllığına kiraya verilmesi onaylandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü'nün Göktepe Mahallesi'nde yapacağı yenileme çalışması nedeniyle Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak köy halkından 6 bilir kişi üye seçilmesi teklifi oy birliği ile onaylandı.