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04 Haziran 2018 18:06

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adapazarı Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan meclis toplantısı Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın Başkanlığında yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

04 Haziran 2018 18:06


Gündem maddeleri dışında konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Hayrettin Hacıbektaşoğlu, Sakarya’daki 3 ve daha fazla katlı binalarda çalışma yapılmadığını iddia ederek, çalışma yapılmasını talep etti. Hacı Bektaşoğlu, yaylalarda artık 7 katlı binalar yapıldığına dikkat çekerek, İmar Barışı’nın tekrar gözden geçirilmesini istedi.


Gündem maddelerinde Hacılar, Abalı, Aşırlar, Budaklar, Çerçiler, Kayrancık, Hacıramazanlar, Karadere, Salmanlı Çaltıcak’ta başlatılacak Kırsal Genişleme alanlarının sınırlarının belirlenmesi konusunda kamu yararı talep edilen parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili kurumdan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına yönelik teklif onaylandı. Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan taşınmazın (Eski İmam Hatip Okulu) 25 yıla kadar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kararı onaylandı.


Belediye Meclisi Temmuz ayında tatil kararı alarak, tatil sonrası ilk meclis toplantısını 6 Ağustos Pazartesi günü yapacak.




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