Adapazarı Belediyesi her gün 3 farklı mahalleyi temizliyor

Temizlik ekipleri günlük yaptığı rutin işler dışında her gün 3 farklı mahallede genel temizlik çalışması uyguluyor.

Her gün 3 farklı bölgeye dağılarak çalışmalarını gün boyu sürdüren Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, mahallelerde çevreyi rahatsız eden ve görüntü kirliliği oluşturan çalıları keserek mahalleyi baştan sona temizliyor. Belirli aralıklarla temizlenen mahallelerde gelişigüzel atılan çöpler kepçe yardımıyla toplanarak arkasından mini çöp süpürme aracıyla süpürülüyor. Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, Temizlik İşleri bünyesinde oluşturulan 3 farklı ekibin her gün farklı mahallelerde genel temizlik çalışması uygulaması yaptığını söyledi.