Adapazarı Belediyesi karla mücadeleye hazır

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarılarına karşı karla mücadele ekiplerini hazır bekletiyor.

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarılarına karşı, iş makinelerini hazır bekleten Adapazarı Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 7/24 saat esasına göre nöbet tutacak. Adapazarı Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, olası kar yağışına karşı iş makinelerini hazır beklettiklerini ifade ederek “Geçen yıl yoğun kar yağışına karşı aldığımız önlemlerle şehir merkezinde ve yeni mahallerimizde sorun yaşamadık. Bu yıl da yapılan uyarılarda Perşembe akşamından itibaren beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.