Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Tek gündem maddesi ile toplanan Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında 2017 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı meclise sunularak onaylandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Evren Çakırsoy, 2017 bütçe ve komisyon raporu ile ilgili bilgi verirken 2017 yılı bütçe gider gerçekleşme oranının yüzde 98,42 gelir gerçekleşme oranının ise yüzde 96,90 olarak gerçekleştiğini bunun da bütçe planlaması ile ilgili olarak güzel bir oran olduğunu söyledi. MHP grubunun çekimser oy kullandığı 2017 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı gerçekleşme oranıyla ilgili konuşma yapan MHP Meclis Üyesi Erhan Acar, emlak vergileri takibinin daha sıkı yapılmasını istedi.