Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri bütçe yemeğinde buluştu

Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında onaylanan 2019 yılı Mali Bütçesi'nden sonra, belediye meclis üyeleri bütçe yemeğinde bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında görüşülen 2019 yılı bütçesinin, 148 milyon 800 bin TL onaylanmasından sonra meclis üyelerine Göle Divan Tesisleri'nde yemek düzenlendi. Birlikteliğe Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, Başkan Yardımcıları Rıdvan Özüm ve Rıdvan Sezer ile AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri katıldı. Bütçe yemeğinde bir konuşma yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, dostluk, dayanışma ve samimiyetin önemine değinerek, “Bilindiği gibi son yaptığımız meclis toplantımızda belediyemizin 2019 yılı bütçesini 148 milyon 800 bin lira olarak onayladık. Sizin de destek ve gayretleriyle Adapazarı ilçemize çok güzel hizmetler kazandırıyoruz ve kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Mecliste son derece uyumlu bir çalışma sergilendiğini ifade eden Başkan Vekili Aydın, “Bu durum bizi de mutlu ediyor. Hepimiz Adapazarı için özveriyle çalışıyoruz. Adapazarı ilçemizle ilgili aldığımız önemli kararlarda verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.