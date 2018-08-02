5 yılda özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıktan koruyarak spora yönlendirmeyi amaçlayan projelerle Adapazarı’nda 213 çocuk parkı, 118 spor parkı, 49 spor sahası, 106 kauçuk zemin ve 4 adet temalı park yaptıklarını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, gençler ve çocuklara yönelik yapılan yatırımları çok önemsediklerini söyledi. İlçe genelinde çocukların hoşça vakit geçirebileceği modern oyun gurupları ve sosyal alanlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Dişli, “2014-2018 yılları arasında 490 adet spor alanı yaparak hizmete açtık. Basketbol, futbol ve halı sahaların dışında, çeşitli oyun gurupları, fitness aletleri, oturma grupları ve çevre düzenleme çalışmaları olmak üzere beş yıl içerisinde Adapazarı’nda 10 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Adapazarı Belediyesi’nin mahallelerde yapmış olduğu 490 adet spor alanının ilçe genelinde faal bir şekilde kullanıldığını söyleyen Başkan Dişli, “Çocuk parklarımızda çocuk oyun setlerinin yanında spor aletleri, yeşil alanlar ve dinlenme alanlarıyla birlikte, mahalle sakinlerinin bir araya geldiği, mahalle kültürünün yaşatıldığı ve komşuluk bağlarının geliştiği sosyal alanlar haline geliyor. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amacıyla; içinde spor alanlarının da bulunduğu geliştirilmiş çocuk parkları yaptık. Böylece genç evlatlarımız ailelerinin gözetiminde spor yapma imkanı buluyorlar” diye konuştu.