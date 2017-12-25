Adapazarı Belediyesi’nden gençlere yönelik 4 aylık çalışma

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sempozyuma, konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ile ebeveynleri arasında yaşanan sorunları burada hep birlikte paylaşacağız. Yaşadığımız bu sorunlara nasıl çözümler üreteceğimiz konusunda hocalarımızın söylemleri ve düşünceleri bizlere önemli katkılar sunacaktır. Adapazarı Belediyesi olarak 4 aylık bir program çalışması ile gençlerimizi ve toplumu ilgilendiren önemli konularda programlarımız devam edecek. Özellikle aile ile ilgili düzenlenecek olan sempozyumlara katılımlarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Değişimi çocuklarınızla birlikte yaşayın”

Yoğun katılımın olduğu sempozyumda konuşan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinç, ailelerin çocuklarına karşı davranışlarında daha hassas olmaları konusunda uyararak, “İnsanlık ve insanlar olarak büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşüme ister istemez çocuk, yaşlı, genç herkes etkileniyor ve bir şekilde hayat tarzımız, ilişkilerimiz değişiyor. Bu noktada en fazla kırılgan olanlar, değişimin en merkezinde bulunan gençlerdir. Dolayısıyla gençlerin değişime ayak uydurması konusunda fazladan bir hassasiyet göstermemizde fayda var. Bu hassasiyeti gösterme konusunda anne ve babaların biraz daha sorumluluk almaları, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri, ilgilerini değerlendirmeleri noktalarında cesaretlendirmeleri, onlara ortam hazırlamaları ve destek vermeleri çok önemlidir. Bir diğer çok önemli mesele ise yetişkinlerin gençlerle alakalı yapması gerekenlerdir. Onlara sağlıklı sosyal ortam oluşturmaları, ilişkilerini sağlıklı hale getirmeleri hem yakın çevreleri ile ilişkilerinde hem de gençlerin kendileri ile ilişkilerinde doğru ve sağlıklı bir zemine oturmaları konusunda biraz daha anlayışlı biraz daha sabırlı ve biraz daha destek verici bir şekilde gayret etmelerin de fayda var diye düşünüyorum” dedi.

“Gençlerin uyuşturucu kullanımında ailenin rolü”

Sempozyumda konuşan Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman ise uyuşturucu madde kullanan gençlerin aileleriyle olan ilişkilerine vurgu yaparak, “Türkiye’de özellikle 15-25 yaş grubu gençler arasında madde bağımlılığı oldukça önemli bir sorun haline geldi. Yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, madde kullanımına yönelen gençlerin aileleri ile yaşadıkları bireysel sorunların, madde kullanım alışkanlığını tetiklediği ya da arttırdığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu noktada özellikle ergenlik döneminde ve sonrasında anne-baba temsillerinin gençler üzerinde bilinenin aksine çok daha belirleyici olduğu tespit edilmiş; bu minvalde ebeveyn ile sahici bir iletişimin varlığının gençlerin madde kullanımından uzak durmalarında önemli bir belirleyici olduğu görülmüştür. Dolayısıyla ebeveynler olarak bizlere düşen en önemli görev, özellikle çocuklarımızın gençlik döneminde onlarla en yüksek seviyede iletişim kurarak süreci kontrollü bir şekilde yönetmeliyiz” diye konuştu.

Açılıştan sonra sempozyumu ziyaret eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, katılımcılarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette konuşan Başkan Dişli, gençlerin daha fazla spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için küçük yaşlardan itibaren spora teşvik etmeliyiz. Ailelerin bu konuda göstereceği hassasiyet, hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyacak hem de boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır. Adapazarı Belediyesi olarak gençler konusundaki hassasiyetimizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile gençlerimizle ilgili düzenlenen bu sempozyuma katılan tüm davetlilere güzel vakit geçirmelerini diliyor, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.