Adapazarı Belediyesi’nden pilav ikramı

Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle belediye önünde 7 bin kişilik pilav dağıttı

Adapazarı Belediyesi önünde 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen etkinlikte, darbe girişimi gecesine ait fotoğrafların yer aldığı sergi açılarak, pilav ikramı yapıldı. Yoğun katılımla düzenlenen etkinliğe Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Davete katılanlara teşekkür eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Türk halkı hain girişimin ilk dakikalarından itibaren, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dik bir duruş sergileyerek vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmıştır. Millet olarak bu birliğimizi bugün de çok çok iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Darbeye darbe yapan bu milletimizi, tarih altın harflerle yazacaktır” dedi.