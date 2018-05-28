Adapazarı Belediyesi’nin halk iftarı Ozanlar’da devam etti

Adapazarı Belediyesi Ozanlar Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleşen iftar programına, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Milletvekili adayı Ali İnci, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan, belediye meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. İftara katılan tüm masaları tek tek ziyaret eden Başkan Dişli, “Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da, vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, bugüne kadar geleneklerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınması adına gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerekse vatandaşlarımızla her zaman iç içe olduk, inşallah bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Çok güzel ve anlamlı günler yaşıyoruz, Allah İnşallah bu güzel ayı, hem ülkemiz hem de İslam coğrafyasının çok daha hayırlı günlere ulaşmasına vesile kılar” dedi.

İftar yemeğine katılan davetliler, Diyanet Sen Şube Başkanı Ali Güzeldal’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından oruçlarını açtı.