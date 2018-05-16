Adapazarı Belediyesi’nin ilk halk iftarı 21 Mayıs’ta

Belediyenin ilk halk iftarına ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve Ubeydullah Sekizli İlahi Grubu katılacak.

Adapazarı Belediyesi bu yıl 8 farklı mahallede iftar düzenleyecek. İlk Halk İftarı’nı 21 Mayıs Pazartesi günü düzenleyecek olan Adapazarı Belediyesi, İkinci Halk iftarını 25 Mayıs Cuma Günü Ozanlar Kapalı Pazaryeri’nde, üçüncü halk iftarı 28 Mayıs Pazartesi Yağcılar Mahallesi Cuma Pazarı, dördüncü halk iftarını 31 Mayıs Perşembe günü Yenigün Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, beşinci halk iftarını 04 Haziran Cuma günü Hızırtepe Kapalı Pazaryerinde, altıncı halk iftarını 8 Haziran Cuma günü Tepekum Mahallesi İrfan Sokak’ta, yedinci halk iftarını Camili Osmanbey İlköğretim Okulu Bahçesi’nde ve son iftarını 13 Haziran Çarşamba günü Korucuk’ta düzenleyecek.

Çocukları da düşünen Adapazarı Belediyesi akşamları da çocuklar için şenlikler düzenleyecek. İlk Şenlik 17 Mayıs Perşembe günü Güneşler Talat Tömekçe Okul Bahçesi’nde iftar sonrası başlayacak. Diğer şenlikler 22 Mayıs Salı akşamı Karaman TES-İŞ Okul Bahçesi’nde, 24 Mayıs Perşembe günü Camili 1 Yunus Emre Anadolu Lisesi Bahçesi’nde, 29 Mayıs Salı günü Korucuk Park’ta, 31 Mayıs Perşembe Çökekler Fatih Yarar Okul Bahçesi’nde, 5 Haziran Salı Maltepe Kapalı Pazaryeri’nde, 7 Haziran Perşembe Şeker Mahallesi’nde 12 Haziran Salı günü Tepekum Mustafa Kemal Atatürk Okul Bahçesi’nde yapılacak

Halk iftarlarına tüm halkımızın davetli olduğunu ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Ramazan ayı, insanların manevi duygularını artıran en bereketli en güzel aylardan biridir. Ramazanın bereketini aynı masada paylaşmak ve manevi duygularımıza birlikte güç katmak için tüm halkımızı iftar sofralarımızda buluşmaya davet ediyoruz” dedi.