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08 Haziran 2018 16:39

Adapazarı Belediyesi’nin Ramazan Şenlikleri devam ediyor

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri ramazanın tüm güzelliklerini ve maneviyatını yaşatmaya devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi’nin Ramazan Şenlikleri devam ediyor

08 Haziran 2018 16:39


Adapazarı Belediyesi tarafından Şeker Mahalle pazar yerinde düzenlenen şenlikte Ramazanın tüm güzellikleri ve maneviyatı ile eski Ramazanları aratmıyor. Düzenlenen birbirinden güzel gösterilere sahne olan Ramazan şenliğine, çocuklar ve mahalle sakinleri katıldı. Hacıvat Karagöz, Aşık ile Maşuk, ateş şov, semazen ve şişme oyun gruplarıyla gönüllerince eğlenen çocuklara macun, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Grup Mübarek tarafından seslendirilen ilahiler katılımcılara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenliklerinin Ramazan ayının güzellikleri ve maneviyatını yaşattığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın burukluğunu yaşar iken aynı zamanda da Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçmesi için düzenlediğimiz Ramazan Şenlikleri ile kadın erkek, genç yaşlı, yediden yetmişe herkese hitap eden programlarla Ramazan ayının güzelliklerini birlikte paylaştık. Rabbim bizlere daha nice Ramazanlarda böyle güzel ve maneviyat yüklü programlar yapmamızı nasip etsin” dedi.




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