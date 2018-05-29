Adapazarı halk iftarları Yağcılar’da devam etti

Adapazarı Belediyesi Cuma Pazarı Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleşen iftar programına, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Yağcılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öner, belediye meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. Ubeydullah Sekizli İlahi Grubu’nun katılımı ile gerçekleşen iftarda ilahilerin ardından yapılan dualarla oruçlar açıldı.

İftara katılan tüm masaları tek tek ziyaret eden Başkan Dişli, “Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da, vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah İnşallah bu güzel ayı, hem ülkemiz hem de İslam coğrafyasının çok daha hayırlı günlere ulaşmasına vesile kılar. Davetimize kırmayıp katılıp bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.