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24 Mayıs 2018 15:07

Adapazarı sokaklarında ilaçlama çalışmaları başladı

Adapazarı Merkez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 Mayıs yaz uygulaması sinek ve sivrisinekle mücadele çalışmalarına başladı.

Adapazarı sokaklarında ilaçlama çalışmaları başladı

24 Mayıs 2018 15:07


Adapazarı Belediyesi havaların ısınması ile birlikte yaz aylarında vatandaşın en çok şikayet konusu olan sivrisineklere karşı 5 araçla müdahale edecek. Adapazarı Belediyesi sınırlarında bulunan 84 mahalle, cadde ve sokakta düzenli olarak başlayan ilaçlama çalışmaları, vatandaşın yaz aylarını rahat geçirmelerini sağlayacak. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nigar Coşar Bal, “1 Mayıs yaz uygulamamız ile sinek ve sivrisinek mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz. İlaçlama ekiplerimiz belediyemiz sınırlarında bulunan 84 mahalle, cadde ve sokakta düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yapmaya başladı. Vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarımız sezon bitene kadar devam edecektir” dedi.




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