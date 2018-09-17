Adapazarı'na 9 yeni basketbol sahası

Adapazarı Belediyesi, 2018 yılı yatırım programı dAhilinde Karaosman, Çaltıcak, Karadere, Bayraktar, Hacıramazanlar, Budaklar, Tekeler, 15 Temmuz Camili ve Karaman mahallelerinde 9 adet yeni basketbol sahası yaparak hizmete açtı. Mevcut basketbol sahalarında zamanla hasar gören zemin ve tel örgülerde iyileştirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, basketbol sahalarını tamamen yeniledi. Gençler ve çocukların boş vakitlerini sporla geçirmelerini sağlamak amacıyla her mahalleye çocuk parkı ve spor alanları yapmaya çalıştıklarını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli; Adapazarı Belediyesi olarak ilçe genelinde 5 yılda 490 sosyal alan kazandırdıklarını söyledi.

Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Dişli'ye teşekkür eden Bayraktar Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak, “Adapazarı Belediyesi tarafından yapılan basketbol sahası gençlerimizin uğrak yeri oldu. Basketbol sahası ve çocuk parkının bulunduğu alan mahallemize renk kattı. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoyarak spora yönelmesine katkıda sağlıyor. Yaklaşık 3 sene önce Abalı Mahallesi'nden ayrılarak Bayraktar Mahallesi olduğumuzda Belediyemize taleplerimizi ilettik. Başkanımız ve ekibi de bu taleplerimizi hiçbir sorun yaşatmadan çözüme kavuşturdu. Gerek fiziki anlamda gerekse çocuklarımız için gönüllerince eğlenebilecekleri oyun alanları anlamında yapılan çalışmalardan dolayı başta Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve belediye çalışanlarına mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.