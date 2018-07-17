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17 Temmuz 2018 15:41

Adapazarında 14 mahalleye 16 adet spor sahası geliyor

Adapazarı Belediyesi ilçe genelinde 14 mahallede başlattığı 16 adet spor sahası çalışmalarına devam ediyor.

Adapazarında 14 mahalleye 16 adet spor sahası geliyor

17 Temmuz 2018 15:41

Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.


Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2018 yılı çalışma programı dahilinde başlattığı 14 mahalleye; 16 adet spor sahası çalışmalarını kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Gençlerin boş zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamaları amacıyla yapılan parklarla ilgili bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, belediye olarak eğitimden, spor ve sosyal faaliyetlere kadar birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Dişli yaptığı açıklamada, "İlçemizde bu yıl 14 mahallemizde 13 adet basketbol, 3 adet futbol sahası çalışmamızda sona doğru geldik. Çocuklarımızın mahallede hoşça vakit geçirdiği parkları, program dâhilinde baştan aşağıya yeniledik. Parklarımızda bulunan oyun grupları, park zeminlerini tamamen değiştirerek ilçemizde bulunan parklarımızı yeni görünümüne kavuşturduk. Karaosman, Dağdibi, Çaltıcak, Budaklar, Bayraktar, Karadere, Mahmudiye, Hacıramazanlar, Bileciler, Güneşler Yenimahalle,Hızırtepe, Camili, Tekeler, Karaman mahallelerimizde devam eden çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak hizmete girecektir” dedi.




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