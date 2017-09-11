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11 Eylül 2017 16:08

Adapazarı’nda asfalt çalışmaları sürüyor

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları Tekeler, Güneşler ve Hızırtepe mahallelerinde devam ediyor.

Adapazarı’nda asfalt çalışmaları sürüyor

11 Eylül 2017 16:08


Adapazarı Belediyesi, bayram öncesinde açılan ve fizibilite çalışmaları yapılan tüm sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı. 3 farklı ekiple şehrin farklı bölgelerinde asfalt ve asfalt öncesi çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Güneşler Merkez Mahalle’de bayram öncesinde açılan yolları asfaltlayacak. Mahallelerde en fazla asfalt Hızırtepe ve Güneşler Mahallesi’nde atılacak. Toplam 32 sokağın yenileneceği Hızırtepe’de 23 bin ton asfalt atılacak. Asfalt ve parke çalışmalarını birlikte yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açılan yollarda sıfırdan parke yaparken mevcut mahallelerde ise tadilat ve yenileme çalışması yapıyor.




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