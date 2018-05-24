Adapazarı’nda çocukların unutamayacağı ramazan yaşanıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan şenliklerinde kırsal bölgeler de unutulmuyor. Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüştürülen alanlara yaptığı yatırım ve hizmetlerle adından sıkça bahsettiren Adapazarı Belediyesi, organize ettiği Ramazan şenlikleri programlarıyla kırsalda yaşayan halkın yüzünü güldürdü. Kayrancık Mahallesinde iftar sonrası başlayan etkinliğe yoğun katılım oldu. Çocuklar, sahne gösterilerini büyük zevk alarak izlediklerini dile getirdiler ve kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve ekibine teşekkür ettiler.

Adapazarı Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince iftar sonrası mahalle sakinlerine çeşitli etkinlikler sunulmaya devam edilecek. Özellikle çocuklara hitap eden etkinliklerde çocuk gösterileri, Hacivat Karagöz oyunları, kukla şov, ateş şovları, maskot ve geleneksel orta oyunu sahneleniyor. Ramazan Şenliklerine herkesi davet eden Başkan Dişli, “Ramazanın coşku ve heyecanını bütün vatandaşlarımızın yaşaması için zengin bir programı hazırladık. Etkinlik programlarını hazırlarken 7 den 77’ye herkesi düşündük. Bütün vatandaşlarımızı Ramazan etkinliklerine bekliyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Ramazan ayı şenlikleri 24 Mayıs Perşembe günü Camili Mahallesi Çaydanlık Parkta, 29 Mayıs Salı günü Korucuk Park’ta, 31 Mayıs Perşembe günü Çökekler Fatih Yarar Okul Bahçesinde, 5 Haziran Salı günü Maltepe Kapalı Pazaryeri’nde, 7 Haziran Perşembe Şeker Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde ve son şenlik Tepekum Mustafa Kemal Atatürk Okul Bahçesi’nde yapılacak.