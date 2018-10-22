Adapazarı'nda kanalizasyon çalışmaları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı'na bağlı Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahallelerine kazandırılacak 16 buçuk kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmalarının başlayacağı Bağlar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin yer aldığı ziyarette Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Süleymanbey Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Pala ile Bağlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Altun yer aldı. Bölgede gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerimizin kanalizasyon altyapısı konusunda talepleri olmuştu. Başkanımız yaşanan sorunun tamamen çözüleceğini ifade etmişti. Hemen çalışmalarımıza başlamış, bölgede gerekli incelemeleri yapmıştık. İhalemizi gerçekleştirdik ve 16,5 kilometrelik çalışmalarımızın başlangıcını Bağlar Mahallesi'nde yapacağız. 3 adet terfi merkezini de bölgeye kazandıracağız. Kanalizasyon altyapımızda toplanan atıksuları Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde en iyi şekilde arıtacağız. İhalemizi yakın bir zamanda tamamlamıştık. İnşallah kısa süre içerisinde hattımızın inşasına başlayacağız” dedi.

Adapazarı'na bağlı Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahalleleri'nde inşa edilecek 16,5 kilometrelik altyapı çalışmaları öncesinde bölgeyi ziyaret eden Başkan Toçoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toçoğlu, “Bölgede görev yapan muhtarlarımız mahallelerinin ihtiyaçları doğrultusunda bizlere talepler de bulunmuştu. Hemen gerekli adımları attık. İmar planlarını tamamladık. Proje ve ihale sürecimizi hızla gerçekleştirdik. Altyapı işlemlerimizi tamamlar tamamlamaz üst yapı için çalışmalarımıza başlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizin genelinde atıksu altyapısına yönelik yatırımlarımıza devam ediyor, çevremize ciddi koruma sağlıyoruz. Çevrenin ve su kaynaklarının kirlenmesi asla göz ardı edemeyeceğimiz konuların başında geliyor. Bizler yeşilin her tonu ile iç içe gelişen, su kaynakları pırıl pırıl bir Sakarya için çalışıyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.