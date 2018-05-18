Adapazarı’nda Ramazan coşkusu başladı

Güneşler Mahallesi Talat Tömekçe okul bahçesinde Ramazan kültürünü yansıtan birbirinden renkli etkinlikler mahalleliler tarafından yoğun ilgi gördü. Bir çok oyun ve gösterilerin sergilendiği programda, şişme oyun grupları ve konser sahnesinin yer aldığı Ramazan Şenlikleri alanı, birbirinden renkli etkinliklerle ilk günden itibaren yüzlerce kişiyi ağırladı. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, semazen, Aşuk Maşuk, Karagöz Hacivat, pamuk şekeri ve macun ikram edilen program büyük beğeni topladı. Ramazan Şenlikleri’ne ailecek gelen mahalleliler, etkinlikleri keyifle izleyip, hoşça vakit geçirdi.

Ramazan’ın herkes için güzel bir fırsat olduğunun altını çizen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Adapazarı, Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Sokakların, caddelerin, camilerin Ramazan’ı yaşadığı en güzel şehir Adapazarı. Bu Ramazan ayını da inşallah en güzel bir şekilde idrak etmek için özellikle de çocuklarımızla birlikte olmayı ve onların cıvıl cıvıl sesleriyle dolu bir Ramazan geçirmeyi arzu ediyoruz” dedi.