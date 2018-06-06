Adapazarı’nda ramazan etkinlikleri devam ediyor

Adapazarı Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini vatandaşlarına doya doya yaşatıyor. ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini giderecek etkinliklere imza atan Adapazarı Belediyesi, eski dönemlerde kalan, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan Ayı programlarını Adapazarlılarla buluşturuyor.

Maltepe Mahallesinde düzenlenen etkinlik mahalleli tarafından büyük ilgi gördü. Düzenlenen etkinliklerde Ramazan ayının vazgeçilmezleri Hacivat ve Karagöz gösterisi, Ateşbaz şov, Aşuk ile Maşuk, ilahi dinletisi ve çeşitli yarışmalar eski Ramazanları aratmadı. Çocuklar için hazırlanan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara Adapazarı Belediyesi tarafından Pamuk şekeri, Osmanlı şerbeti ve macun ikram edildi. Büyüklerin de unutulmadığı etkinlikte eşsiz Tasavvuf Müziği dinletisi ve özel olarak seçilen nostaljik müzikler mahalle halkına ayrı bir keyif yaşattı. Ramazan ayı etkinliklerinin devamında 7 Haziran Perşembe akşamı Şeker Mahallesi Kapalı Pazar alanında şenlik yapılacak.