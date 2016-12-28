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28 Aralık 2016 13:22

Adapazarında temalı parkların sayısı artıyor

Adapazarında temalı parkların sayısı artıyor

28 Aralık 2016 13:22

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Şeker Mahallesi’nde yaptırılan Temalı Park çalışmaları sona erdi.
Adapazarı’nda çocukların eğlenebileceği yetişkinlerin ise rahatlıkla sporlarını yapabileceği Temalı Park sayıları artıyor. Şeker Mahallesi’nde tüm çalışmaları bitirilen Temalı Park’ta, hem küçükler hem de büyükler keyifli vakit geçirebiliyor. Yetişkinler ve çocuklar için yapılan iki farklı spor grupları her yaşa hitap ediyor. Çocuklar parkta oynarken aileler de yetişkinler için yapılan spor gruplarında sporlarını yapma imkânı buluyor. Gece, yıldızlar, bulut ve renkli halkalardan oluşan temalar Şeker Mahallesi’ne ayrı bir renk kattı. 200 metre kare açık 120 metrekare kapalı alan olmak üzere ailelerin rahatlıkla gelip dinlenebileceği kafeteryanın bulunduğu parkta, 400 metrelik koşu parkuru ile küçükler ve büyükler için elektronik yarış bisikletleri bulunuyor. Yetişkinlerin de keyifli kullandığı yarış bisikletleri büyük ilgi görüyor.



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