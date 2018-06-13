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13 Haziran 2018 14:48

Adapazarlı sporcular Kastamonu’da üçüncü oldular

Kastamonu’da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Festivali’nde üçüncü olan Adapazarı Belediyesi Atletizm Kulubü Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm’ü ziyaret etti.

Adapazarlı sporcular Kastamonu’da üçüncü oldular

13 Haziran 2018 14:48


Taşkısığı Ortaokulu Müdürü Hilmi Çil ve Atletizm Antrenörü Faruk Erdoğan Öztürk ile Mazlum Ünver, Atletizmde üçüncü olan Adapazarı Belediyesi Atletizm Kulübü sporcuları Ceren Sarı, Melike Memişoğlu, Ayşegül Halil, Merve Meriç Çırpar, Rabia Yakupoğlu, Yağmur Torlak, Huri Melek Başaran, Esra Çiçek, Duygu Yakupoğlu vr Sevil Derya Yakupoğlu ile Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm’ü ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yardımcısı Özüm, çocukların küçük yaşlarda sporla ilgilenmesinin sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, “Almış oldukları bu tür başarılar özgüvenlerini arttırarak hedeflerini yükseltecektir. Biz de Adapazarı Belediyesi olarak her zaman spora elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.




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