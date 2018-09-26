ADASU HES'te bakım çalışmaları başladı

Devreye alındığı 2013 yılından bu yana Sakarya için 35 milyon liralık enerji üreten ADASU HES'te 26 Eylül Çarşamba gününden itibaren yıllık rutin bakım çalışmaları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, ADASU HES'in 26 Eylül Çarşamba ünü itibari ile yıllık rutin bakıma alındığı belirtildi. SASKİ tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk HES olma özelliğini taşıyan ADASU HES Tesisleri 26 Eylül Çarşamba günü itibariyle yıllık rutin bakıma alınmıştır. Sadece 2018 yılı içerisinde 28 buçuk milyon kilovat temiz enerji üretilen, 2013 yılından bugüne ise toplam 35 milyon liralık tasarruf sağlanan tesislerdeki bakım çalışmalarının 3 Ekim Çarşamba günü tamamlanarak yeniden enerji üretimine başlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.