Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol’un ilk maçı 5 Eylül’de

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Bolu’da gerçekleştirdiği kampın ardından yeni sezon hazırlıklarına Sakarya Spor Salonu’nda devam ediyor. Bu sezon hem Tahincioğlu Süper Ligi’nde hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Sakarya, 5 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’da Sakarya Spor Salonu’nda Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Petkimspor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Mücadeleyi taraftarlar ücretiz olarak takip edebilecek.

"Sezonu inşa edecek temeller"

Bolu kampını değerlendiren Koç Selçuk Ernak, “Bolu kampından yeni geldik. Kamp süresince çok ağır bir tempoda çalıştık. Oyuncularımız bir sürü fiziksel zorluklar yaşamalarına rağmen çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Kamp boyunca yaşadıkları fiziksel yüklenmeler orayla sınırlı kalmayacak. Hazırlık maçlarına Çarşamba gününden itibaren başlayacağız. Burada da fiziksel yüklenmelere devam edeceğiz çünkü sezonun inşa edeceğimiz temellerinin burası olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Oyuncularımız iştahlı ve enerjik"

Çok farklı basketbol anlayışlarından ve farklı alışkanlıklardan basketbolcuları bir araya getirdiklerini söyleyen Ernak, "Birlikte iyi şeyler yapabilmemiz için çak fazla şey öğretmemiz, anlatmamız ve beraber sahada mesai yapmamız gerekiyor. Bu konuda oyuncularımızın iştahları, enerjileri ve isteklilikleri bize çok yardımcı olacaktır. Biz geçen sene play-off oynayan takımların arasında olduğumuz için beklentiler yine play-off oynayacağımız şeklinde. Bu da çok normal bir durum. Tabii ki bizde hedef olarak gözümüzü oraya dikiyoruz. Alt Liglerden transfer ettiğimiz oyuncular da daha önce Süper Lig tecrübesi yaşamış isimler. Ligin temposuna ayak uydurma konusunda bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Özellikle bu sezon birçok oyuncumuz için bir sıçrama sezonu olmalı ki zaten kendi ifade ettikleri kişisel amaçları içindeki unsurlardan biride bu. Onlarda basketbol kariyerleri için bir sıçrama peşindeler. Uyum süreçlerini kısa tutup onları hak ettikleri seviyede basketbol oynamalarını sürdürmeleri için elimizden gelen yardımı yapacağız” diye konuştu.