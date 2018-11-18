Aday adayı Özüm, Temayül yoklamasında yoğun ilgi gördü

Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleşen Temayül yoklamasına katılan Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm yoğun ilgi gördü.

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkan aday adayı olan Rıdvan Özüm, Sakarya Spor Salonu'nda eski bakan ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleşen Temayül yoklamasına katıldı. Temayül; İl Yönetimi, İl eski Başkanları, İl Kadın Kolları Yönetimi, İl Disiplin Kurulu, İl Demokrasi Hakem Heyeti üyeleri, İl Gençlik Kolları Yönetimi, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Ana Kademe, İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri ve Mahalle Başkanlarının oy kullanımıyla gerçekleşiyor.

Partililerle bire bir görüşerek fotoğraf çektiren Özüm, partililer tarafından yoğun ilgi gördü.