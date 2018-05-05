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05 Mayıs 2018 12:05

Aday Adayı Tuncer, Temayül yoklamasında yoğun ilgi gördü

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Temayül yoklamasına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Tuncer yoğun ilgi gördü.

Aday Adayı Tuncer, Temayül yoklamasında yoğun ilgi gördü

05 Mayıs 2018 12:05


ABD MÜSİAD Başkanlığı görevine ara vererek AK Parti’den Sakarya Milletvekili Aday Adayı olan Mustafa Tuncer, Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salanunda, Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen başkanlığında gerçekleşen Temayül yoklamasına katıldı. Temayül; İl Yönetimi, İl eski Başkanları, İl Kadın Kolları Yönetimi, İl Disiplin Kurulu, İl Demokrasi Hakem Heyeti üyeleri, İl Gençlik Kolları Yönetimi, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Ana Kademe, İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri ve Mahalle Başkanları’nın oy kullanımıyla gerçekleşiyor. Partililerle bire bir görüşerek fotoğraf çektiren Tuncer, partililer tarafından yoğun ilgi gördü.




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