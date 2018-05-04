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04 Mayıs 2018 17:16

Aday adayları Başkan Alemdar’a misafir oldu

AK Parti’den milletvekilleri aday adayı olan adaylar Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti.

Aday adayları Başkan Alemdar’a misafir oldu

04 Mayıs 2018 17:16


Genel Seçim kararının alınması ile başlayan aday adaylığı başvuru süreci AK Parti’de tamamlandı. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; AK Parti’den milletvekili adaylık başvurularını yapan; Muhammed Azap, Yusuf Uygur, Ernur Toç, Halil İbrahim Başar, Ender Serbes, Mustafa Ak, Halime Aykılıç Yeni, Ziya Cevherli, Nuri Oktay, Ahmet Orhan, Ayşe Özkul Erdem, Mahmut Tandoğan, Cihan Saraç, Fatih Sevindik ve Mustafa Tuncer’i makamında ağırladı. Tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Alemdar, “Kutlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olmak için yola çıkmış, Halka Hizmet etmeyi Hakk’a hizmet etmekle eş tutmuş olan kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde yine bir tarih yazacaktır. Tüm aday adaylarımızın bu zaferde payı büyüktür. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.




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