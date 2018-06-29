Edinilen bilgilere göre, Ankara’da FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operosyonda hafıza kartı ele geçirildi. Kartın incelenmesinin ardından, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev yapan kişilerin isimleri açığa çıktı. Açığa çıkan isimler arasında eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Müdürü Ercan Özoğluöz, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmıştı. O dönemde birlikte görev yapan komiser Muhittin Fidan ile Özoğluöz, FETÖ’nün mahrem yapılanması kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüğü ekiplerince yapılan operasyonla tekrardan gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan 2 şüpheli 15 Temmuz darbe teşebbüsünün önde gelen ismi olan Adil Öksüz’ü bulmak için oluşturulan özel ekibin başında yer almıştı.