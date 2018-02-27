Adil Öksüz’ün baldızı ve kayınpederi 3. kez hakim karşısına çıktı

kez hakim karşısına çıktı.

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan FETÖ’nün sözde ’Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen, 3. kez hakim karşısına çıktı. Sakarya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarında yargılanıyor.

Gerçekleşen davada Adil Öksüz’ün kayınpederi Cevat Yıldırım, telefonundan çıkan fotoğrafların ve mesajların kendisine ait olmadığını söyledi. Yıldırım verdiği ifadede, “Okuduğunuz raporda benden elde edilen telefonda gelen mesaj ve fotoğrafları sordunuz. Benim bir tane telefonum var başka telefonum yok. Gözaltına alındıktan sonra telefonuma el konuldu ve incelendi. Daha sonra telefon bana geri verildi. Şifa Kaplıca Evleri adlı whatsapp grubum yoktur. Yeğenlerimden öğrendiğim kadarıyla telefonuna her yerden fotoğraf ve mesaj gelebilirmiş. Adil Öksüz’ün kayınpederi olduğum için evim mühürlendi. Evimiz hiçbir şekilde korunmadı. Evimize herkes girebilme ihtimali var ama benim girmeme izin verilmedi. Dijital raporlarda fotoğrafların ve mesajların benim telefonumdan mı çıktı bilmiyorum. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyorum. Zira 4 aileyi geçindirmek zorundayım. Kendi kaynaklarım tükenmektedir. Tekrar muayenemi açmak istiyorum. 72 yaşındayım. Tekrar çalışmak istiyorum. Ben Devlet ayakta kalsın, ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye dua ediyorum. Bizim başımıza bunu açanların Allah belasını versin” dedi.

“Benim gibi tutuklu ve çocuğu olan kimse yok”

Mahkeme başkanı, Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen’e raporlara göre telefonundan 814 kere Bylock sinyali alındığını sordu. Şen ise verdiği ifadede, “Bank Asya hesabım 2001 yılında açıldı. Maaş ve kredi kartı hesabı için kullandım. Birikimimi orada tutuyorum. Özellikle bir para artışı yapmadım. Bylock sordunuz. Ben Bylock kullanmadım. Kayıtları inceledim ama bir şey anlamadım. İlk gözaltına alındığım zaman verdiğim ifadede Bylock kullandığım söylendi. Görevliler daha sonra evet yokmuş dediler. Eşimin tahliye edilmesi sonrası beni tekrar gözaltına aldılar ve tekrar Bylock çıktı. Kaçma şüphem yoktur. Ne zaman çağrıldıysam geldim. Eşim tutuklu. Cezaevinde benden daha ağır suçlu olan kişilerin tahliye edildiğini gördüm. Benim gibi tutuklu ve çocuğu olan kimse yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti Baldız Emine Şennur Şen’in tutukluluk halinin devamına, Cevat Yıldırım’ın ise ‘Ev Hapsinin’ devamına karar vererek davayı ileriki bir tarihe erteledi.