AFAD ve jandarma tarafından aranan şahıs köy evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Recep Tetik, dün akşam saat 18.00 sıralarında evden çıktı. En son saat 20.00 sıralarında mahalle kahvesinde görülen Tetik eve dönmeyince kendisine ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de AFAD’a konuyu bildirdi. Ekiplerce dün akşam itibari ile arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sürdüğü esnada Recep Tetik, yakınları tarafından Mekece Mahallesi’nde bulunan köy evinde ölü bulundu.

Konuyla ilgili araştırma başlatıldı.